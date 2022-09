GP de Québec, vittoria per Benoit Cosnefroy

10-09-2022 11:38

Parla francese la prima delle due corse World Tour in programma in questi giorni in Canada. Benoit Cosnefroy ha infatti vinto il GP de Québec 2022 portando con successo a termine una splendida azione da finisseur avviata negli ultimi due chilometri.

Alle sue spalle, il gruppo dei migliori è stato regolato allo sprint da Michael Matthews, bravo a chiudere davanti a Biniam Girmay e al grande favorito della vigilia Wout van Aert.

“Incredibile, non riesco a realizzare. Avevo previsto di attaccare esattamente in quel punto. Se non avesse funzionato, avremmo avuto Van Avermaet per lo sprint. Sono contento perché non mi aspettavo di riuscire a resistere in quel modo negli ultimi due chilometri, ho dato tutto e ho potuto assaporare la vittoria negli ultimi cinquanta metri” ha affermato dopo l’arrivo Cosnefroy.

“Da una stagione mediocre passo a una stagione eccezionale. Con sei secondi posti, tra cui Amstel Gold Race e Freccia del Brabante, non aspettavo altro che la vittoria ed è arrivata in una delle corse più belle del calendario, fantastico. Un grande grazie al pubblico e all’organizzazione, tutto il gruppo aveva voglia di tornare e non siamo rimasti delusi. Ora approfittiamone per concentrarci sul GP Montréal, che sulla carta è ancora più adatto a me. Proveremo a far bene anche lì”.

Per quanto riguarda i colori italiani, da segnalare l’ottavo e il nono posto ottenuti da Alberto Bettiol e Diego Ulissi: entrambi proveranno a migliorarsi domani a Montreal.

Di seguito l’ordine d’arrivo del GP de Québec.

1. Benoit Cosnefroy (FRA/Ag2r-Citroën) – 4:46:56

2. Michael Matthews (AUS/BikeExchange) a 0:04

3. Biniam Girmay (ERI/Intermarché) a 0:04

4. Wout Van Aert (BEL/Jumbo-Visma) a 0:05

5. Iván García Cortina (SPA/Movistar) a 0:05

6. Mikkel Frolich Honoré (DAN/Quick Step-Alpha Vinyl) a 0:05

7. Adam Yates (GBR/Ineos Grenadiers) a 0:05

8. Alberto Bettiol (ITA/EF-EasyPost) a 0:05

9. Diego Ulissi (ITA/UAE Emirates) a 0:06

10. Warren Barguil (FRA/Arkéa-Samsic) a 0:06