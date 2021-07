Gran Bretagna, Olanda e Svezia sicure del passaggio del turno

Terza giornata di calcio femminile alle Olimpiadi di Tokyo.

Nel Gruppo E, la Gran Bretagna guarda tutti dall’alto dopo le due vittorie ottenute contro Cile e Giappone. Sei punti e la qualificazione ormai ottenuta la tengono lontana da sorprese poco piacevoli nelmatch di oggi contro il Canada.

Più equilibrato il gruppo F. Olanda prima per differenza reti e Brasile secondo sono appaiate a 4 punti; Cina e Zambia sono ferme a 1. Oggi in campo le olandesi della bomber Miedema (6 reti per lei fin qui) se la vedranno contro la Cina che ha perso all’esordio ocntro il Brasile 5-0 e ha poi pareggiato 4-4 contro la Zambia. Impegno decisamente facile per le brasiliane che incontrano lo Zambia che in due match ha già subito 14 gol.

Nel gruppo G la Svezia prima del girone affronta il fanalino di coda della Nuova Zelanda. Usa e Australia si giocano il passaggio del turno diretto senza essere ripescate come migliori terze.

OMNISPORT | 27-07-2021 06:47