Gravina: “Dobbiamo trasformare lo straordinario in ordinario”

Ospite alla Milano Football Week il presidente della Figc ha parlato del momento d’oro del calcio sottolineando l’importanza della continuità e della progettualità.

13-05-2023 12:46

Sul palco della Milano Football Week è intervenuto anche il numero uno della Federazione Gabriele Gravina. Queste le sue parole.

“Per il calcio è un momento importante, un momento positivo, un momento straordinario che fa bene al movimento e continuerà ad essere ancora più importante l’idea di cercare di trasformare questo momento in normalità, siamo tutti chiamati a far sì che sia così”. E prosegue: “La normalità richiede continuità, progettualità e progettualità significa impegnare tutte le energie del sistema, nel nostro paese è importante parlare di crescita, che è un valore assoluto, quantitativo, mentre bisogna iniziare a declinare il progetto di sviluppo sostenibile che invece è un valore qualitativo e che richiede, come diceva Luigi De Servo, impegno in due asset fondamentali, noi dobbiamo recuperare una forte patrimonializzazione e lo possiamo fare tramite le infrastrutture ed i settori giovanili”.