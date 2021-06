Griezmann: "Tanti momenti tristi al Barcellona"

Antoine Griezmann in un’intervista a L’Equipe spiega i difficili momenti vissuti al Barcellona: “Ho vissuto tanti momenti tristi, in Nazionale mi sento più libero. Perdere il campionato, ad esempio, m’intristisce. Anche ad inizio stagione lo ero, perché non giocavo, non mi sentivo importante. Io sono abituato a giocare tutte le partite, soprattutto i big match, invece andai in panchina contro il Real Madrid”.

“E’ doloroso vedere i compagni riscaldarsi in campo mentre tu non sei con loro. Ma sono le decisioni dell’allenatore e dobbiamo accettarle, facendo tutto il possibile affinché cambi opinione. Messi? Con lui vado d’accordo”.

OMNISPORT | 10-06-2021 14:48