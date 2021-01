Guarin fuori forma: esordio col Millonarios in sovrappeso

Tornare a casa, in Colombia, e firmare col Millonarios dopo una vita passata all’estero: Fredy Guarin è da poco rientrato in patria per giocare gli ultimi scampoli di una carriera avviata verso il naturale tramonto.

Sabato ha fatto il suo esordio giocando gli ultimi 20 minuti del match vinto per 1-0 contro l’Envigado: a far scalpore, piuttosto che la prestazione, sono state le condizioni in cui l’ex Inter si è presentato.

Come si evince da questa immagine, spicca una pancetta frutto del lungo periodo di inattività, dovuto anche all’emergenza Coronavirus che ha causato la sospensione di tutti i campionati.

Il tecnico del Millonarios, Alberto Gamero, ha preso atto del ritardo di condizione di Guarin ma senza creare inutili allarmismi.

“Gli ho parlato, sa che è stato fermo a lungo e che ha qualche chilo di troppo. Lavoreremo per farlo dimagrire”.

Il campionato colombiano di Apertura è appena iniziato e Guarin avrà tutto il tempo per ritrovare la forma perduta e la brillantezza dei bei tempi, quando sfondava le reti delle porte con le sue conclusioni dalla distanza che lo hanno reso famoso.

OMNISPORT | 18-01-2021 19:57