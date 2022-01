Haaland: "Futuro? Il Dortmund mi pressa, devo decidere"

15-01-2022 12:57

Haaland è da tempo nel mirino dei top club europei. L’attaccante del Borussia Dortmund, che difficilmente si espone parlando del futuro, ha svelato che a breve si saprà tutto.

Queste le sue dichiarazioni: “Negli ultimi sei mesi ho deciso di non dire nulla di irrispettoso nei confronti del Borussia Dortmund e dei suoi tifosi, ma ora il club ha iniziato a pressarmi nel prendere una decisione. Ma in questo momento tutto ciò che voglio fare è giocare a calcio, ma loro insistono e quindi significa che dovrò prendere presto una decisione. Il momento di mettere le cose in chiaro sta arrivando ma non è adesso, perché siamo in un periodo difficile con tante partite da giocare”, le parole di Haaland alla TV norvegese.

