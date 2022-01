Haas, Steiner: “Se Schumacher farà bene potrà andare in Ferrari”

14-01-2022 14:25

Il TP della scuderia americana Gunther Steiner ha ammesso come Mick Schumacher, facente parte dell’Academy dei Maranello, potrebbe diventare in futuro un pilota ufficiale della Rossa se dovesse fare bene con il team di Kannapolis. Certo l’apprendimento non è ne semplice ne immediato: l’esperienza che si ottiene in pista gran premio dopo gran premio serve a crescere, maturare e imparare come si sta nel circus della F1.

Nonostante il noto figlio d’arte, guidasse un mezzo inferiore alla concorrenza ha debuttato lo scorso anno in Formula 1 portando in qualche occasione la VF-21 a qualificarsi in Q2.

La nuova stagione vedrà Mick Schumacher in pista al volante della Haas per il secondo anno consecutivo, ma allo stesso tempo dividerà il ruolo di pilota di riserva della Ferrari con Antonio Giovinazzi impegnato nel campionato di Formula E con il team Dragon.

“Lo spero ma non lo spero. Perché se sta bene, non voglio che se ne vada, ma se farà bene andrà via – ha dichiarato Steiner, intervistato da GPFans – La Ferrari ha sostenuto tutta la sua carriera. So qual è l’accordo, penso che se farà un buon lavoro avrà l’opportunità. Il 2021 è stato un anno di apprendimento. Quest’anno la pressione sarà molto maggiore”.

