Hakimi: la moglie avvia le pratiche per la separazione

Non c'entra l'accusa di violenza sessuale per il giocatore del Psg: l'attrice Hiba Abouk aveva iniziato settimane fa il procedimento

01-03-2023 19:51

Non è un bel periodo per Achraf Hakimi, ex giocatore dell’Inter e ora al Psg. Prima l’accusa di violenza sessuale, poi la notizia che la moglie – l’attrice Hiba Abouk – ha avviato le procedure per la separazione. Le due cose non sarebbero comunque collegate. Come riportano vari media, infatti, il procedimento sarebbe iniziato alcune settimane fa per la crisi della coppia a causa di visioni diverse della vita. La notizia dell’accusa di stupro è di ieri: la vittima che ha denunciato il calciatore sarebbe una ragazza di 23 anni. E la violenza sarebbe avvenuta a casa del giocatore.