Devin Haney ha battuto George Kambosos Jr con una decisione unanime ai punti, diventando il primo campione indiscusso di pesi leggeri in 32 anni.

Haney ha inflitto al suo avversario australiano la prima sconfitta da professionista davanti a oltre 40.000 tifosi al Marvel Stadium di Melbourne, aggiungendo i titoli WBA (Super), IBF e WBO di Kambosos alla sua cintura WBC.

L’americano rimane imbattuto con 28-0 (15 KO) e ha dichiarato che questo è davvero “sogno che si è avverato”.

Tutti e tre i giudici a bordo ring hanno assegnato il punteggio a favore di Haney, due per 116-112 e l’altro per 118-110.

Haney diventa l’ottavo pugile nella storia a detenere tutti e quattro i titoli contemporaneamente, e il primo peso leggero a farlo dopo Pernell Whitaker nel 1990.

Dopo la sua prestazione storica, Haney ha dichiarato: “Ero a mio agio. Mi sono attenuto al piano, che consisteva nel colpire e non essere colpito, e l’ho fatto per la maggior parte dell’incontro. Ho tolto l’ultimo round perché sapevo di essere comodamente in vantaggio, ma ho combattuto un buon incontro intelligente”.

Kambosos è stato corretto nella sconfitta, ma ha detto di volere una rivincita in futuro e ha indicato che imparerà dagli errori commessi in questa gara.

“Voglio affrontare la prova migliore, la più difficile, e gli darò pieno rispetto per la sua vittoria e gli lascerò il suo tempo”, ha detto il 28enne. “Lo rifaremo. Devo implementare alcune cose, ma penso che l’incontro sia stato molto combattuto”.