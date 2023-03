Hazard fuori dal progetto Real, ci sono altri movimenti in Premier

Il fantasista belga ammette: "Io e Ancelotti ci rispettiamo, ma non ci parliamo".

Sarà lontano dal Bernabue il futuro calcistico di Eden Hazard, fantasista acquisito dal Chelsea nel 2019 e di fatto oggetto misterioso della Liga.

Il 32enne messosi in luce nel Lilla non ha mai conquistato la ‘Casa Blanca’, rimanendo incastrato tra infortuni e una condizione atletica e psicofisica sempre meno brillante: “Con Ancelotti c’è rispetto, ma non ci parliamo” ha ammesso ai microfoni di RTBF.

Immediata la replica del tecnico emiliano: “”Il rapporto non è freddo, Hazard è stato onesto, è vero che non parliamo molto, ma potrebbe essere questione di carattere. La cosa importante è che i giocatori mi rispettino, così come rispetto loro. Non gioca perché ha concorrenza e nella sua posizione un rivale che sta performando, Vinicius”.