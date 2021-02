Hellas Verona, l'ambizione di Kevin Lasagna

Uno dei più bei colpi di questo calciomercato invernale è stato senza dubbio Kevin Lasagna, approdato dall’Udinese all’Hellas Verona di Ivan Juric. L’attaccante ha parlato del suo possibile ruolo nella squadre e delle sue amizioni per il futuro.

Queste le sue parole:

“Il mister sta provando a variare: sto giocando sia come prima punta che insieme a Kalinic. Da mezzala non ho mai provato e non penso sia il mio ruolo naturale, ma mai dire mai. Negli ultimi tre anni sono andato in doppia cifra tre volte. Penso che questo cambio possa darmi gli stimoli per andare ancora in doppia cifra”.

In più, Lasagna non si nasconde e, nonostante la concorrenza elevata, punta a prendere parte all’Europeo:

“La Nazionale è sempre tra i miei obiettivi. Per arrivarci dovrò fare molto bene: se farò bene col Verona sarà più facile che arriverà la chiamata. Ma c’è tanto da lavorare”.

OMNISPORT | 03-02-2021 18:05