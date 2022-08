Hellas Verona: Rugani opzione gradita

13-08-2022 14:34

Sirene a tinte giallo-blu per Daniele Rugani. L’Hellas Verona, oltre al brasiliano Natan del Bragantino Brasileiro, che secondo Tuttomercatoweb sarebbe in procinto di trasferirsi all’ombra dell’Arena, una volta sistemati i documenti, sarebbe fortemente interessata al difensore centrale della Juventus, la cui ultima parte di stagione è stata trascorsa al Cagliari. Tuttavia, lo scoglio dell’ingaggio è uno dei motivi per il rallentamento della trattativa, giacchè anche la Sampdoria ha raffreddato i contatti con il club bianconero.

