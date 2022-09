Heurtel firma con lo Zenit, la Francia lo esclude dalla nazionale

22-09-2022 11:59

Farà discutere parecchio la firma di Thomas Heurtel con lo Zenit San Pietroburgo, accordo che è costato al francese la reprimenda della sua Federazione e l’esclusione dalla Nazionale.

Venuta a sapere dell’annuncio, la FFBB non ci ha pensato due volte a condannare la scelta e il gesto dell’ex Real Madrid comunicando immediatamente la sua ineleggibilità per i prossimi eventi della Nazionale.

“Sebbene la FFBB sia stata informata che Thomas Heurtel aveva contatti con club stranieri, compresi quelli russi, in nessun momento è stato riferito che fosse stato firmato un contratto con un club russo” si legge nella nota della Federazione francese.

“Il giocatore ha firmato la dichiarazione all’inizio del ritiro della squadra francese a fine luglio, indicando di non essere impegnato e di non avere intenzione di firmare per un club russo o bielorusso. Se Thomas Heurtel dovesse giocare per lo Zenit, questo impegno non verrebbe rispettato e il playmaker non rispetterebbe più i criteri di selezione per i prossimi eventi internazionali, comprese le Olimpiadi del 2024, secondo la decisione dell’Ufficio federale del 28 luglio”.