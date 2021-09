Higuain è pronto a fermarsi. In una lunga intervista a ESPN 360, l’ex attaccante di Napoli, Juventus e Milan è stato chiaro: “Ho ancora un anno di contratto con l’Inter Miami. Poi mi prenderò un anno sabbatico, stacco dal calcio e da tutto”.

Classe 1987, la punta dell’Inter Miami ha anche escluso un suo ritorno in nazionale: “Nella mia mente non penso a quello. Sono in un’altra fase della mia carriera, mi è rimasto poco tempo”.

