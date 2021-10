Houston-Boston, che battaglia! Astros avanti nella serie

16-10-2021 08:20

Spettacolo a Houston, dove gli Astros si sono aggiudicati gara 1 delle semifinali playoff della stagione 2021 di Mlb, piegando per 5-4 i Boston Red Sox.

La partita tra le formazioni di Dusty Baker e di Alex Cora è stata tiratissima, equilibrata e di elevato livello tecnico, come si addice al livello raggiunto dalla post season, le League Championship Series, ultimo atto prima delle World Series che assegneranno il titolo 2021.

Così se dall’altra parte del tabellone i Los Angeles Dodgers campioni in carica sono in corsa per un bis che sarebbe storico (gli ultimi a riuscire a confermarsi campioni furono gli Yankees tra il ’98 e il 2000) Houston è partita bene nel suo secondo assalto consecutivo alla finale, sfuggita lo scorso anno al termine di un’appassionante serie contro Tampa Bay, che ebbe la meglio per 4-3.

Forte di uno score che l’ha vista terza miglior squadra della Lega con 95 successi in regular season, Houston, che nelle Division Series ha piegato in quattro partite i Chicago White Sox, ha esaltato i 40.000 del Minute Maid Park avendo la meglio al termine di un match che ha visto Boston, arrivata fin qui dopo aver usufruito di una wild card, fare partita pari in molti fondamentali, compresi i fuoricampo, ma piazzare una valida in meno rispetto ai padroni di casa.

Tra i singoli spicca Framber Valdez, autore di tre base on balls e due fuoricampo. La serie comunque è appena all’inizio e promette di essere molto lunga…

