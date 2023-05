I big del Real verso l’addio, Ancelotti non è preoccupato

Come riportato da Tmw, Ancelotti commenta il possibile addio dei big del Real: “Tutti i giocatori finiscono per essere sostituiti da calciatori di enorme qualità, arriverà il giorno in cui Modric, Benzema, Nacho, Carvajal smetteranno di giocare per questa squadra"

20-05-2023 19:00

Fonte: Getty Images