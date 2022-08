12-08-2022 22:15

È stato svelato l’elenco dei 30 candidati al Pallone d’Oro 2022. Tra di essi non c’è nessun italiano e solo tre calciatori di Serie A. E ci sono anche due esclusioni eccellenti, soprattutto una.



Candidati Pallone d’Oro: italiani non pervenuti

Ecco l’elenco in ordine alfabetico dei 30 in lizza per il premio assegnato da France Football.

Trent Alexander-Arnold (Inghilterra, Liverpool)

Karim Benzema (Francia, Real Madrid)

Joao Cancelo (Portogallo, Manchester City)

Casemiro (Brasile, Real Madrid)

Thibaut Courtois (Belgio, Real Madrid)

Kevin De Bruyne (Belgio, Manchester City)

Luis Diaz (Colombia, Liverpool)

Fabinho (Brasile, Liverpool)

Phil Foden (Inghilterra, Manchester City)

Erling Haaland (Norvegia, Manchester City)

Sebastien Haller (Costa d’Avorio, Borussia Dortmund)

Harry Kane (Inghilterra, Tottenham)

Joshua Kimmich (Germania, Bayern Monaco)

Rafael Leao (Portogallo, Milan)

Robert Lewandowski (Polonia, Barcellona)

Riyad Mahrez (Algeria, Manchester City)

Sadio Mané (Senegal, Bayern Monaco)

Mike Maignan (Francia, Milan)

Kylian Mbappé (Francia, PSG)

Luka Modric (Croazia, Real Madrid)

Christopher Nkunku (Francia, RB Lipsia)

Darwin Nunez (Uruguay, Liverpool)

Cristiano Ronaldo (Portogallo, Manchester United)

Antonio Rudiger (Germania, Real Madrid)

Mohamed Salah (Egitto, Liverppol)

Bernardo Silva (Portogallo, Manchester City)

Heung-min Son (Corea del Sud, Tottenham)

Virgil van Dijk (Olanda, Liverpool)

Dusan Vlahovic (Serbia, Juventus)

Junior Vinicius (Brasile, Real Madrid)

Pallone d’Oro: Messi escluso per la prima volta dal 2005

I calciatori di Serie A sono, come detto, solo tre: Mike Maignan e Rafael Leao del Milan e Dusan Vlahovic della Juventus. Ma fa scalpore l’esclusione da questa lista di Lionel Messi, vincitore l’anno scorso, che dal 2006 è sempre stato tra i votati e in 13 occasioni su 14 si è classificato tra i primi tre, vincendo sette volte. Non c’è nemmeno il brasiliano suo compagno di squadra prima al Barcellona e ora al PSG Neymar. L’Italia, come vedremo anche dalla lista per gli altri premi, è invece completamente sparita.

I candidati agli altri premi

Questi i 10 candidati al Trofeo Kopa, che premia il miglior Under 21 dell’anno.

Karim Adeyemi (Germania, RB Salisburgo-Bayern Monaco)

Jude Bellingham (Inghilterra, Borussia Dortmund)

Eduardo Camavinga (Francia, Real Madrid)

Gavi (Spagna, Barcellona)

Ryan Gravenberch (Olanda, Ajax-Bayern Monaco)

Josko Gvardiol (Croazia, RB Lipsia)

Nuno Mendes (Portogallo, PSG)

Jamal Musiala (Germania, Bayern Monaco)

Bukayo Saka (Inghilterra, Arsenal)

Florian Wirtz (Germania, Bayer Leverkusen)

Questi invece i 10 candidati al Trofeo Yashin per il miglior portiere, tra i quali ovviamente c’è Maignan.

Yassine Bounou (Marocco, Siviglia)

Alisson Becker (Brasile, Liverpool)

Thibaut Courtois (Belgio, Real Madrid)

Ederson (Brasile, Manchester City)

Hugo Lloris (Francia, Tottenham)

Mike Maignan (Francia, Milan)

Edouard Mendy (Senegal, Chelsea)

Manuel Neuer (Germania, Bayern Monaco)

Jan Oblak (Slovenia, Atletico Madrid)

Kevin Trapp (Germania, Eintracht)

Infine, ecco le 20 candidate al Pallone d’Oro femminile.

Selma Bacha (Francia, Lione)

Aitana Bonmati (Spagna, Barcellona)

Millie Bright (Inghilterra, Chelsea)

Lucy Bronze (Inghilterra, Barcellona)

Kadidiatou Diani (Francia, PSG)

Christiane Endler (Cile, Lione)

Ada Hegerberg (Norvegia, Lione)

Marie Antoinette Katoto (Francia, PSG)

Samantha Kerr (Australia, Chelsea)

Catarina Macario (Stati Uniti, Lione)

Bethany Mead (Inghilterra, Arsenal)

Viviane Miedema (Olanda, Arsenal)

Alex Morgan (Stati Uniti, San Diego Wave)

Lena Oberdorf (Germania, Wolfsburg)

Asisat Oshoala (Nigeria, Barcellona)

Alexandra Popp (Germania, Wolfsburg)

Alexia Putellas (Spagna, Barcellona)

Wendie Renard (Francia, Lione)

Trinity Rodman (Stati Uniti, Washington Spirit)

Fridolina Rolfo (Svezia, Barcellona)