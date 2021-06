I Montreal Canadiens rifanno la storia: in finale dopo 28 anni

La Stanley Cup 2021 ha la sua prima finalista. Si tratta dei Montreal Canadiens, che hanno chiuso sul 4-2 la serie contro i Vegas Golden Knights, battuti per 4-2 in gara 6

La franchigia più vincente nella storia dell’NHL non ha quindi avuto bisogno della bella per raggiungere il primo obiettivo stagionale, già storico, ovvero quello di tornare a disputare la finale playoff dopo un’assenza di ben 28 anni. Il titolo manca infatti ai canadesi dalla stagione 1993, anno dei 24 titoli conquistati da Montreal grazie al 4-1 in finale sui Los Angeles Kings.

I Canadiens attendono ora la vincente della bella tra i campioni in carica dei Tampa Bay Lighthning e New York Islanders e intanto possono festeggiare al termine di un match tiratissimo, chiuso sul 3-2 dopo i supplementari e risolto dal gol del finlandese Artturi Lehkonen.

La formazione di Dominique Ducharme è sempre stata avanti con i gol di Weber e Caufield, ma sempre ripreso da Smith e Martinez, che ha fissato il 2-2 in avvio di terzo periodo.

