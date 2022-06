I Pacers snobbano Russell Westbrook

22-06-2022 10:01

Reduce da una prima stagione disastrosa con i Lakers, Russell Westbrook è in cerca di riscatto che il numero 0 potrebbe trovare grazie al nuovo coach dei gialloviola Darvin Ham, subentrato a Frank Vogel.

Eppure Los Angeles starebbe cercando, sottotraccia, di cedere il giocatore attraverso una trade, faticando però a trovare “sponde”.

Come riportato da Jonathan Givony di ‘Espn’, infatti, una trattativa imbastita con gli Indiana Pacers che avrebbe portato Malcolm Brogdon in California in cambio di Westbrook e di Talen Horton-Tucker sarebbe sfumata proprio per l’opposizione dei Pacers, convindi di poter ricevere offerte migliori per colui che fu il miglior rookie NBA nel 2017, sotto contratto con Indiana fino al 2025.