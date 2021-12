I Suns sono devastanti, i Pistons si sbloccano

20-12-2021 08:33

I Phoenix Suns sono una delle poche franchigie finora risparmiate dai contagi di Coronavirus.

E i risultati si vedono, visto che la squadra di coach Williams vola e inanella vittorie su vittorie,

L’ultima, schiacciante, è quella ottenuta alla Talking Arena contro gli Hornets, seppelliti da 137 punti e un gap di 31 lunghezze,

Quello dei Suns è stato un vero e proprio show con nove giocatori in doppia cifra, tra i quali un Devin Booker in gran forma (16 punti) dopo sette gare di assenza e un JaVale McGee da 19 punti in 15 minuti.

Phoenix chiude con il 56.8% dal campo, sfiorando il 50% da tre (20/41): è sorpasso su Golden State in vetta ad Ovest.

Charlotte, che ha un delutente LaMelo Ball (9 punti e 2/12 dal campo), non bastano i 26 punti di Miles Bridges.

Tra gli altri resultant di una notte condizionata dal rinvio delle gare di Nets, 76ers e Hawks a causa dei troppi contagi e dalla vittoria dei Bulls sui Lakers, spicca la caduta di Dallas a Minnesota in un match privo delle stelle Doncic e Edwards dall’altra. I Mavs perdono durante il match anche Kristaps Porzingis, uscito nel terzo quarto per un brutto colpo al piede.

Spettacolo a Memphis, dove i Grizzlies, ancora privi di Morant, si arrendono in volata a Portland, trascinata dai 32 punti di Damian Lillard.

Detroit si sblocca fermando a 14 la striscia di sconfitte consecutive: i 26 punti di Saddiq Bey sono decisivi per piegare gli Heat in piena emergenza.



I risultati della notte:

Detroit Pistons-Miami Heat 100-90

Memphis Grizzlies-Portland Trail Blazers 100-105

Sacramento Kings-San Antonio Spurs 121-114

Chicago Bulls-Los Angeles Lakers 115-110

Phoenix Suns-Charlotte Hornets 137-106

Minnesota Timberwolves-Dallas Mavericks 111-105

