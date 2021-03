Ibra al Festival già non si sopporta più per il web

Le montagne russe, in termini di gradimento, continuano a non fermarsi per Zlatan Ibrahimovic. Criticato dopo la prima serata del Festival, applaudito alla seconda per l’omaggio ad Astori, perdonato solo in parte per l’azzardo di arrivare in moto a Sanremo e bocciato dopo la quarta serata di ieri.

Ibra sbaglia nome gruppo che si esibisce

Non è stato solo l’errore nel chiamare il gruppo che doveva esibirsi (I Coma Cose) a generare la reazione del web: Ibra è apparso ripetitivo nei suoi sketch e in tanti si sono stufati di ritrovarselo ogni sera sul palco. Imperdibile in campo, ogni volta o quasi che gioca, ma fuori forse sarebbe stato meglio dosarne gli interventi. Tantissime le reazioni social e quasi tutte negative.

I tifosi sono stanchi degli show di Ibra

Fioccano i commenti su twitter: “Posso dire che Ibrahimovic è stato inutile? Posso o no?” o anche: “Tra Ibrahimovic e Mihailovic è andato in scena a Sanremo2021 un teatrino pieno di maschilismo e luoghi comuni. Tutto quello che è considerato appartenere al “mondo femminile” ai due ospiti calciatori fa più paura del fuorigioco o di un rigore sbagliato”.

C’è chi si lamenta: “Patetico. Ma davvero c’è qualcuno in Italia a cui interessa un calciatore che recita min.. in diretta TV lautamente pagato dai soldi del contribuente?”. Un altro osserva : “E mo chi glielo spiega ai Coma Cose che adesso si chiamano Come Cose?”.

L’insofferenza cresce: “Non bastava la pandemia Pure cinque sere di Ibrahimovic Ma che male abbiamo fatto noi!? Cosa cosa cosa cosaaaaa” o anche: “Ha cambiato più abiti Ibrahimovic che tutte le presenze femminili degli ultimi 10 anni di a Sanremo” e infine:”Ma non poteva restare bloccato in autostrada anche stasera?”

SPORTEVAI | 06-03-2021 09:07