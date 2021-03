Ibra in moto spacca i milanisti: polemica sul web

Più che della performance di Zlatan Ibrahimovic sul palco dell’Ariston, a catturare l’attenzione di media e opinione pubblica è stato soprattutto il mondo in cui ieri lo svedese ha raggiunto Sanremo, ovvero l’improvvisato passaggio in moto strappato in autostrada a un tifoso del Milan.

La polemica sollevata dai milanisti

Altri tifosi rossoneri, però, non hanno preso bene la trovata con cui Ibra s’è divincolato dal traffico per arrivare al Festival: secondo una buona fetta di tifosi, infatti, lo svedese s’è esposto a un rischio inutile.

“Ma per regolamento a un calciatore non dovrebbe essere vietato andare in moto??”, s’è domandato Marco su una pagina Facebook dedicata al tifo rossonero. “Questo pensa a Sanremo e fare il saccente sul palco quando ha giocato una manciata di partite da inizio stagione – ammonisce invece Stefano -. Il calo di prestazione della squadra è dovuto anche a una mancanza di professionalità che si sta vedendo dalle scelte fatte sia dai singoli che della società in toto. Rispetto per il tifoso e per la maglia”.

Nicholas, invece, non crede alla vicenda. “Hanno registrato il video per letteralmente 10 secondi in un pezzo di autostrada dove non c’era nessuno. È una montatura per tenere lo sketch verosimile”, scrive il tifoso.

Ma c’è chi assolve Ibra

Altri milanisti, invece, chiedono ai colleghi di tifo di sorvolare. “Nessuno però dice che Zlatan ha devoluto interamente il suo compenso in beneficenza. Critiche gratuite per un campione assoluto come lui che ha dimostrato tutto sia dentro che fuori dal campo. E voi invece cosa avete fatto?”, scrive Domenico.

E Biagio ricorda che Zlatan non è un giocatore come gli altri: “Ma non rompete le scatole, Ibra può fare ciò che vuole”.

