Ibra-Cr7,chi è il più bello del reame? La sfida scuote già il web

Fino a due anni fa ipotizzare una sfida in serie A tra Ibrahimovic e Cristiano Ronaldo sarebbe stato fantacalcio. Oggi invece il duello tra i due fuoriclasse, ultratrentenni ma ancora formidabili, infiamma già il web. Questo Milan non è ancora rapportabile alla Juventus, è vero, ma il duello tra i due attaccanti simbolo di rossoneri e bianconeri fa sognare.

LA DATA – Sul calendario è già segnata in rosso la data (provvisoria, in attesa di anticipi e posticipi) dell’11 aprile quando a San Siro è in programma Milan-Juventus, ovvero Ibra contro Cr7. E sui social è già scattato il count-down.

LE SFIDE – Sia sul campo, sia fuori, la rivalità tra i due è sempre stata accesa anche se i confronti diretti non sono stati molti. A livello verbale però Ibra più di una volta si è scagliato contro il portoghese.

LE FRECCIATE – Le ultime due frecciate sono recenti: “Ronaldo? Per me il vero Ronaldo è solo il brasiliano” e ancora: “Per lui è una sfida andare alla Juventus? Una squadra che ha vinto la Serie A sette volte di seguito? Ca****e. Andare in un club del genere non è una sfida. Se cercava una nuova sfida, sarebbe dovuto andare alla Juve quando era in Serie B, per riportarla in Serie A e farla tornare ai vertici”

I PRECEDENTI – Cristiano Ronaldo e Ibra si sono incontrati in 11 occasioni. Il bilancio è a favore del portoghese, che ha vinto in 5 dei confronti. In 5 occasioni il match è finito in parità, mentre solo in un caso ha vinto Ibrahimovic (quando decise il Clasico nel 2009). Nei confronti diretti Ronaldo ha segnato 6 reti, Ibra solo 3. Il match più epico tra i due resta lo spareggio per Brasile 2014 tra Svezia e Portogallo: doppietta di Zlatan, tripletta di Cristiano.

GLI SCONTRI DIRETTI – In attesa che i due si affrontino nel campionato di serie A, questo il dettaglio degli scontri diretti

3/11/2015: Real Madrid-Psg 1-0

21-10-2015 Psg-Real Madrid 0-0

19-11-2013 Svezia-Portogallo 2-3 (3 gol di C. Ronaldo, 2 di Ibrahimovic)

15-11-2013 Portogallo-Svezia 1-0 (1 gol di C. Ronaldo)

03-11-2010 Milan-Real Madrid 2-2

19-10-2010 Real Madrid-Milan 2-0 (1 gol di C. Ronaldo)

29-11-2009 Barcellona-Real Madrid 1-0 (gol di Ibrahimovic)

11-03-2009 Manchester Utd.-Inter 2-0 (1 gol di C. Ronaldo)

24-02-2009 Inter-Manchester Utd. 0-0

11-10-2008 Svezia-Portogallo 0-0

28-04-2004 Portogallo-Svezia 2-2

SPORTEVAI | 28-12-2019 11:09