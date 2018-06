Ibrahimovic a gamba tesa su Deschamps

Ibrahimovic entra a gamba tesa su Didier Deschamps.

L’attaccante svedese non ha gradito l’esclusione da parte del ct della Francia di Karim Benzema dai 24 calciatori che parteciperanno al Mondiale in Russia.

“Per me non è normale che Benzema non faccia parte della rosa della Francia – ha tuonato Ibrahimovic -. È uno dei migliori calciatori del mondo, ha vinto la Champions League e gioca con il Real Madrid. La sua assenza da questa squadra non ha assolutamente nulla a che fare con il calcio. Se secondo l’allenatore un giocatore come Benzema non è abbastanza buono per questa squadra, beh, allora l’allenatore non dovrebbe essere in Russia e dovrebbe esserci Benzema. È una cosa ridicola, non ha senso“.

Il rapporto tra Benzema e Deschamps si è definitivamente incrinato dopo l’esclusione della punta del Real da Euro 2016.

