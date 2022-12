IFFHS, annunciati i candidati al premio come allenatore dell'anno

26-12-2022 21:44

L’IFFHS, ovvero l’International Federation of Football History and Statistics, cioè quel particolare organo della FIFA che si occupa di stilare le statistiche e tenere conto dei record, ha pubblicato la lista dei candidati al premio come miglior allenatore di club dell’anno.

Nella lista sono presenti anche il tecnico del Napoli Luciano Spalletti, l’allenatore della Roma José Mourinho vincitore della Conference League lo scorso anno e anche il tecnico del Real Madrid Carlo Ancelotti, trionfatore in Champions League.

Lo scorso anno a vincere è stato l’ex allenatore del Chelsea Thomas Tuchel, oggi esonerato. Anche Klopp, Guardiola ed Emery figurano in questa lista di candidati, assieme a molti altri nomi illustri come Scolari e Nagelsmann.

Questa è la lista completa dei candidati:

Carlo Ancelotti, Jürgen Klopp, Pep Guardiola, Unai Emery, Julian Nagelsmann, Oliver Glasner, Jose Mourinho, Luciano Spalletti, Dorival Júnior, Luiz Felipe Scolari, Abel Ferreira, Hugo Ibarra, Walid Regragui, Brian Schmetzer, Albert Riera.