Il Barça molla la presa su Bernardo Silva, ma piomba un'altra big

Se l’ipotesi Barcellona sembra ormai tramontata, non è detto che alle porte del Manchester City non possa arrivare qualche altro danaroso club interessato a Bernardo Silva. E parlando di disponibilità economiche, il Paris Saint Germain non è secondo a nessuno.

Stando a quanto riferito dal Times, la società egemone della Ligue 1 avrebbe già ottenuto un’intesa di massima con il calciatore e dunque si appresta a presentare una proposta da circa 70 milioni di euro all’attenzione dei Citizens.

Bernardo Silva, com’è risaputo, è tra i giocatori più apprezzati in assoluto da Pep Guardiola, vorrebbe lasciare Manchester ma la valutazione degli Sky Blues è di circa 100 milioni.

Il Barcellona, che a lungo ha corteggiato il trequartista lusitano, era pronto ad arrivare a 80, ma le difficoltà economiche del Club hanno rallentato la trattativa, ormai tramontata in maniera definitiva. Da capire invece se il PSG farà sul serio per uno dei giocatori attualmente più forti al mondo a centrocampo.

