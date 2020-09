Il Bayern non ha riscattato Coutinho

Dopo gli addii di Rakitic e Arthur, con i dubbi su Suarez e Messi, al Barcellona si rivedrà un volto noto. Coutinho, infatti, non è stato riscattato dal Bayern Monaco e fa ufficialmente ritorno in blaugrana, in attesa di capire quale sarà il suo futuro nelle prossime settimane.

Dopo aver conquistato il Triplete con il Bayern Monaco, tra l’altro segnando una doppietta nell’8-2 contro lo stesso Barcellona, Coutinho non è stato confermato dai bavaresi, che avrebbero dovuto spendere la bellezza di 120 milioni per poterlo avere ancora in squadra.

Coutinho la salutato il Bayern via Instagram:

“Vorrei ringraziare tutti i tifosi, lo staff e i giocatori per questa stagione. E’ stato davvero un anno incredibile, in cui ho imparato molto. Il triplete è stato indimenticabile. Grazie, vi auguro il meglio”.

Il club bavarese aveva già evidenziato di non essere disposto a pagare 120 milioni per un giocatore in virtù dei problemi economici dovuti al coronavirus, ma è stato comunque felicissimo di averlo per qualche mese, visto e considerato i goal importanti per i tre trofei portati a casa.

Sia Rummenigge che Salihadmidzic hanno ringraziato Coutinho per l’apporto dato dallo scorso gennaio:

“Con la sua creatività e la sua tecnica eccellente, ci ha aiutato ha vincere il Triplete. Anche se il Bayern e Coutinho si sono separati dopo una sola stagione, il suo coinvolgimento a Monaco ha reso chiaro che fosse eccellente. Ha dimostrato che è stata una buona decisione averlo in prestito. Può giustamente essere orgoglioso di quanto fatto con noi”.

Coutinho ha un contratto in scadenza con il Barcellona nel 2023 e Koeman potrebbe decidere di confermarlo, in virtù della rivoluzione in corso. Non è comunque da escludere un ritorno in Premier League, in una squadra però diversa dal suo ex Liverpool.

OMNISPORT | 02-09-2020 16:30