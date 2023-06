Il Bologna ha preso Sam Beukema

Il difensore olandese in arrivo dall'Az Alkmaar

29-06-2023 09:44

Il Bologna si rinforza in difesa: secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, il club rossoblu ha chiuso l’affare per Sam Beukema, centrale dell’Az Alkmaar.

La società emiliana avrebbe trovato l’accordo per una cifra vicina ai 7,5 milioni di euro, più il cartellino di Kasius in contropartita: Beukema, che è stato scelto dopo l’infortunio di Soumaoro, dovrebbe firmare a breve con il Bologna un contratto di quattro anni, con opzione per il quinto. Sono previste già in giornata le visite mediche all’Isokinetic.