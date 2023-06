Il ct del Marocco: “Amrabat sta per cambiare squadra”

Regragui spoilera il mercato della Fiorentina, annunciando di fatto l'addio del centrocampista che tanto piace alle big

18-06-2023 11:48

Se c’erano dei dubbi sul futuro di Sofyan Amrabat, centrocampista marocchino della Fiorentina, a farli dissolvere è stato Walid Regragui, commissario tecnico del Marocco che tanto bene ha fatto agli ultimi Mondiali, anche grazie al giocatore viola. Regragui ha liberato in anticipo Amrabat dagli impegni della Nazionale e in conferenza stampa ha spiegato il perché: “Ho deciso di lasciarlo andare, non giocherà. Ha disputato tante partite quest’anno, non lo vorrei rischiare, soprattutto perché presto firmerà con un nuovo club ”. Molto probabilmente Amrabat approderà in un campionato diverso dalla Serie A.