Il dramma di Mark Cavendish: scoperto cosa frena le sue volate

Ancora brutte notizie per l'ex campione del mondo di ciclismo Mark Cavendisk. Il corridore britannico è tormentato dal virus di Epstein-Barr (EBV), che provoca la mononucleosi: lo riporta il Team Dimension Data.

"Cannonball", 33 anni, sarà costretto a saltare gli ultimi appuntamenti della stagione ciclistica, e tra questi il Mondiale in programma ad Innsbruck dal prossimo 23 settembre. Questa la nota della squadra: "Cavendish negli ultimi mesi si è allenato ed ha corso senza sapere di essere affetto da EBV. In seguito alle analisi effettuate gli è stato suggerito di riposarsi per riprendersi completamente prima di tornare ad allenarsi".

Il virus di Epstein-Barr, che causa febbre ghiandolare, era stato per la prima volta diagnosticato a Cavendish nell'aprile del 2017: tornato alle gare circa due mesi dopo, il corridore dell'Isola di Man pensava erroneamente di averlo definitivamente debellato.

In questa stagione Cavendish, un tempo re delle volate, ha ottenuto solo una vittoria, al Dubai Tour. Ora l'atleta si spiega il perché di questo digiuno prolungato: "In questa stagione non mi sono sentito bene, sentivo che c'era qualcosa che non andava. Sono contento ora di conoscere con certezza i motivi per cui non sono riuscito ad esprimermi a livelli ottimali. Mi prenderò il tempo necessario per tornare al 100% e tornare a gareggiare al top della condizione. Vorrei ringraziare tutti per l'incredibile supporto che ho ricevuto e non vedo l'ora di rivedervi presto in corsa".

Difficile fare ora una previsione sul rientro del velocista, che in carriera ha vinto qualcosa come quindici tappe al Giro d'Italia, trenta tappe al Tour de France e quattro alla Vuelta di Spagna. E' uno dei pochi corridori ad avere vinto la classifica a punti di tutti e tre i grandi giri.

Alle Olimpiadi, Cavendish ha conquistato una medaglia d'argento a Rio de Janeiro 2016 nell'Omnium. Ai Mondiali in linea ha vinto l'oro a Copenaghen nel 2011, l'argento a Doha nel 2016.

SPORTAL.IT | 29-08-2018 12:50