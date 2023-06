Il Fenerbahce ufficializza l'acquisto di Dzeko

Dopo due anni con la casacca dell'Inter, il bosniaco va a giocare in Turchia.

L’avventura di Dzeko con la casacca dell’Inter si è definitivamente conclusa. Dopo due stagioni in nerazzurro, l’attaccante classe 1986 si rimetterà in gioco in Turchia, con la casacca del Fenerbahce.

“L’attaccante di fama mondiale Edin Dzeko sbarcherà a Istanbul per effettuare le visite mediche e per completare le trattative per il trasferimento. Successivamente sarà presentato al pubblico”. Queste le parole del club turco via social network che conferma l’acquisto del bosniaco. Dzeko lascia l’Italia dopo otto lunghe stagioni: sei con la casacca della Roma e due con quella dell’Inter. Con i nerazzurri ha vinto due volte la Coppa Italia e due edizioni della Supercoppa Italiana.