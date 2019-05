Il figlio di Borja Valero commuove il web con il suo gesto

Il piccolo Alvaro ha donato il regalo di compleanno in beneficenza

Pochi minuti di video, pubblicati su Instagram da Rocio Rodriguez, la moglie di Borja Valero, hanno commosso il mondo del web e i tifosi di tutt’Italia a prescindere dalla fede calcistica. E’ la storia di Alvaro, il figlio del centrocampista spagnolo dell’Inter, che – come documentato dalla famiglia – ha rinunciato al regalo di compleanno per aiutare bambini bisognosi. Nel vide si vede che, leggendo la lettera di ringraziamento dell’associazione alla quale ha fatto la donazione, il piccolo scoppia a piangere dall’emozione. Alvaro – che già a 3 anni quando era a Firenze pubblicava video spiritosi, oggi ha 9 anni ed ha rinunciato a giochi e soldi per aiutare chi ha più bisogno.

IL VIDEO – La madre del bambino ha pubblicato anche un messaggio pieno d’orgoglio per il figlioletto. “Te che da tre anni – ha scritto Rocio Rodriguez – rinunci ai regali di compleanno e raccogli soldi per darli in beneficienza. Te, che con 9 anni sei un esempio per noi. Te che ti emozioni quando ti ringraziamo per il tuo gesto. Te Alvaro sei così e non devi mai cambiare”.

LE REAZIONI – Sul web arrivano commenti commossi: “Borja e moglie sono due persone bellissime e questa è l’ennesima conferma” o anche: “Le persone intelligenti allevano figli intelligenti e sensibili ai problemi degli altri. Complimenti a Borja Valero e moglie” e infine: “La bellezza dell’anima pura dei ragazzini. Impariamo da loro, sforziamoci di ritornare a quella purezza, che anche noi possedevamo prima che la vita ci inquinasse con le sue sovrastrutture. Grazie”. Pochissime le voci dissonanti, come chi scrive: “Però queste cose devono rimanere nel privato, per essere davvero belle. Quando finiscono qui perdono molto del loro valore. Secondo me”.

