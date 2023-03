Il campione colpito da ischemia nello scorso aprile e impegnato da mesi nella riabilitazione in un centro specializzato di Alessandria è riuscito a guarire dal Covid

03-03-2023 10:40

Giornalista professionista, specializzato in calcio e pallanuoto, cura anche la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Stefano Tacconi è guarito dal Covid. L’ex portiere della Juventus e della Nazionale, ancora impegnato nella riabilitazione dopo l’ischemia che l’ha colpito nello scorso aprile, è riuscito a superare un altro problema di salute: è infatti uscito indenne dal contagio dovuto al coronavirus. Ad annunciarlo è stato il figlio Andrea, che sui social aggiorna i fan sullo stato di salute dell’ex campione.

Tacconi guarito dal Covid-19

Stefano Tacconi ha battuto il Covid. L’ex portiere di Avellino, Juventus, Genoa e della Nazionale azzurra ha sconfitto il coronavirus che l’aveva attaccato nelle ultime settimane, come raccontato su Instagram dal figlio Andrea.

“Sono stati giorni di apprensione per noi, perché il Covid ha colpito papà – ha dichiarato il figlio di Tacconi – Fortunatamente, proprio poche ore fa, dopo vari tamponi, è tornato negativo. E anche questa l’abbiamo superata alla grande”.

Tacconi e l’ischemia dello scorso aprile

L’apprensione del figlio e dei fan di Tacconi deriva dal fatto che l’ex calciatore è ancora impegnato nel percorso di riabilitazione successivo all’ischemia cerebrale che lo colpì lo scorso 23 aprile. Tacconi si trovava insieme al figlio Andrea ad Asti per un evento di beneficenza: trasportato d’urgenza nell’ospedale di Alessandria, è stato operato lo scorso 6 giugno ed il 14 giugno ha lasciato la struttura per trasferirsi in un centro riabilitativo della città piemontese.

I progressi di Tacconi nella riabilitazione

In questi mesi Andrea Tacconi ha documentato gli sforzi del padre per superare i danni causati dall’ischemia. In un video pubblicato nel periodo delle festività natalizie il figlio mostrava Tacconi in piedi, mentre camminava aiutato da un deambulatore.

“Papà sta continuando con la riabilitazione, i progressi sono piccoli ma gli obiettivi rimangono grandi, fra tanti, quello di avvicinarlo a breve a noi, la strada è ancora lunga e piena di trabocchetti ma insieme vinceremo”, aveva scritto Andrea Tacconi su Instagram. In attesa di battere gli effetti dell’ischemia, Tacconi ha sconfitto il pericolo Covid.