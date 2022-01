15-01-2022 18:17

Il Genoa non abbandona la pista per Miranchuk. L’Atalanta con l’arrivo di Boga è disponibile a cedere il giocatore russo, ma vuole aspettare a dare il via libera a causa degli infortuni di Zapata e Piccoli.

Serve quindi l’ok definitivo di Gasperini, anche se i due club si sono già accordati e l’operazione sembra ormai essere in chiusura. L’affare potrebbe essere ultimato entro martedì prossimo.

