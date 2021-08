Il Manchester City strapazza l'Arsenal: finisce 5-0

Manifesta superiorità. Il Manchester City centra la seconda vittoria consecutiva in Premier League impartendo un umiliante 5-0 nei confronti di un Arsenal sempre più in crisi e sempre più inabbissato in fondo alla graduatoria.

La resistenza dei Gunners è duranta soltanto una manciata di minuti. Sette per la precisione, quando Gundogan ha aperto le danze infilando Leno di testa su cross dalla destra da parte di Gabriel Jesus.

Al 12′ ecco il raddoppio griffato dal blitz sotto misura di Ferran Torres. Per l’Arsenal è già notte fonda quando al 35′ Xhaka viene espulso e complica ulteriormente la vicenda sul fronte ospite.

A questo punto il City dilaga: Gabriel Jesus, dopo l’assist, si iscrive al festival e chiude i giochi con una frazione d’anticipo.

Nel lato ‘b’ del match la musica non cambia e prosegue la sinfonia Citizens: Rodri fa poker con un gran piazzato da fuori e in chiusura è ancora Ferran Torres ad arrotondare lo score.

Finisce 5-0, il secondo consecutivo per la truppa Guardiola. Per l’Arsenal è allarme rosso: tre partite, tre sconfitte, zero goal fatti e nove subiti.

OMNISPORT | 28-08-2021 16:11