Il medico di Sofia Goggia rassicura: "Il crociato ha retto"

Sofia Goggia non prenderà parte ai Mondiali di Cortina a causa del recente infortunio in cui è incappata.

A parlare in queste ore, rassicurando, è il medico Fisi Stefano De Agostini: ” Un peccato enorme dover rinunciare ai Mondiali, ma come magra consolazione, dobbiamo essere comunque contenti, in previsioni future, del fatto che il crociato abbia tenuto”.

Nel pomeriggio di eri c’era preoccupazione per il crociato: “Gli esami hanno in realtà evidenziato che il problema è una frattura composta del piatto tibiale laterale. Dunque una frattura non importantissima dal punto di vista prettamente anatomico. Una frattura che non necessita di un intervento chirurgico, ma che la terrà ferma almeno sei settimane”.

OMNISPORT | 01-02-2021 15:29