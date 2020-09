Il Milan sorride: la bella notizia non arriva dal mercato

Per il Milan non sembra essere esistita la breve pausa estiva. Concluso in crescendo il campionato 2019-2020, la squadra di Pioli ha aperto di slancio la stagione 2020-2021, vincendo le prime quattro partite ufficiali giocate tra Europa League e Serie A.

In testa alla classifica i tifosi rossoneri sognano e hanno già segnato sul calendario la data del 17 ottobre, quando si giocherà il derby. E siccome al momento le buone notizie non sembrano arrivare da sole per il Diavolo, ecco che in attesa che si completi la sessione di mercato il miglior aggiornamento per Pioli arriva dall’infermeria. L’infortunio subito da Ante Rebic contro il Crotone è infatti molto meno grave del previsto.

Nessuna frattura per l’attaccante croato, che era uscito a inizio ripreso molto dolorante al gomito. La lussazione subita non ha presentato complicazioni, pertanto l’ex Fiorentina e Verona potrebbe recuperare per la sfida contro i nerazzurri.

Questo il comunicato ufficiale diramato dalla società: “L’esame TAC ha escluso fratture e complicanze vascolo-nervose periferiche dopo Crotone-Milan. AC Milan comunica che in seguito alla lussazione al gomito sinistro subita nella sfida Crotone-Milan, oggi Ante Rebić è stato sottoposto ad esame TAC che ha confermato l’assenza di fratture e ad ulteriori indagini che hanno escluso complicanze vascolo-nervose periferiche. Fra una decina di giorni è prevista una risonanza di controllo con valutazione specialistica”.

Resta comunque la piena emergenza per il Milan in vista dei prossimi impegni prima della sosta del campionato, il playoff di Europa League in programma giovedì in Portogallo contro il Rio Ave e la gara casalinga di domenica 4 ottobre contro lo Spezia.

In entrambe le gare, infatti, Pioli non avrà a disposizione Zlatan Ibrahimovic, alle prese con la quarantena dopo la positività al Coronavirus. In attesa che il mercato porti eventuali novità, allora, in attacco saranno a disposizione i soli Leao, a propria volta in ritardo di condizione a causa della lunga assenza per aver contratto il Covid-19, Brahim Diaz e il giovanissimo Lorenzo Colombo, in gol al debutto contro il Bodo Glimt.



OMNISPORT | 28-09-2020 19:58