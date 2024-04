Milan, Leao è un caso: il Psg lo vuole, i tifosi lo scaricano, lo scenario

Ennesima prestazione insufficiente dell'attaccante portoghese. Furlani lo blinda ma i tifosi iniziano a sperare nell'offerta del club parigino

Stefano Pioli non è l’unico milanista in discussione. Se per il tecnico l’avventura in rossonero è ormai al capolinea, ci si interroga pure sulla posizione di Rafael Leao con quest’ultimo protagonista di una stagione ampiamente al di sotto delle aspettative. Il portoghese è finito nella short list del Paris Saint-Germain per potenziare un reparto offensivo destinato a perdere la stella Mbappé. La sensazione è che ora tifosi e club non si strapperebbero le vesti in caso di cessione.

I numeri impietosi di Leao

Il campionato di Rafa Leao nei numeri non è certamente straordinario. Appena 7 le reti del portoghese in 30 apparizioni, molte delle quali con un rendimento non sufficiente. In tanti si attendevano la definitiva consacrazione del 24enne di Almada, il cui talento appare evidente al pari dell’indolenza mostrata molto spesso in campo. Ed invece nulla in più rispetto alle passate stagioni, anzi qualcosa in meno. L’interesse del Paris Saint-Germain potrebbe stavolta non essere un male per il club che sta per partire con un nuovo progetto tattico.

Le parole di Furlani e l’ultima prestazione del portoghese

A spegnere immediatamente le voci ci ha pensato l’amministratore delegato del Milan Giorgio Furlani che al termine della partita contro la Juve si è espresso così sul proprio calciatore: “Rafa è un giocatore del Milan e ha un contratto lungo. Vuole rimanere qui“. Vero è che il dirigente a parole ha blindato anche Pioli, ormai già scaricato, per cui non si sa quanto ci possa essere di vero dietro queste affermazioni. Anche ieri intanto il portoghese ha deluso: 1 sola opportunità da gol creata, appena il 17% di dribbling riusciti, 19 palle perse e appena il 40% di duelli vinti sul campo.

I commenti social: i tifosi scaricano l’attaccante

Anche sui social serpeggia un po’ di malumore circa le prestazioni dell’attaccante. Ecco cosa scrive un supporter del Milan: “Leao comincia a nascondersi un po’ troppo per essere considerato un campione. Deve prendersi la responsabilità di giocate difficili, altrimenti…”. Questo sta diventando un po’ un leitmotiv comune: “Quando sento parlare di Leao top player in Italia rabbrividisco. 1 partita da top e 9 da ectoplasma. Se gli danno 50mln è da vendere“. C’è chi si sarebbe aspettato di più in virtù della considerazione avuta da Pioli nei suoi confronti:”Leao capitano per presenze ma la fascia non gli ha fatto né caldo né freddo”.

C’è chi osserva: “Leao “il leader” oggi capitano. Unica e prima giocata di qualità al minuto 65… ” e poi: “Leao ha provato 50 uno contro uno con Weah, non stiamo parlando di Cafu, non è andato via una volta. E si permette di essere svogliato e presuntuoso, bel giocatore…” e infine: “Leao con la testa è già un ex”.