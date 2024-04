Milan, i tifosi hanno scelto: no a Lopetegui, sì a Conte: ecco perché

Scatta il toto-allenatore in casa rossonera, tra i candidati anche van Bommel, Thiago Motta, Tedesco e Fonseca ma in pole c'è lo spagnolo ex Siviglia

Le percentuali appaiono già su tutti i giornali, c’è chi mette in pole Lopetegui (come la Gazzetta e non solo) e chi come il Corriere della Sera parla di Farioli favorito ma il toto-allenatori del Milan è partito da tempo ed ha avuto un’accelerata dopo i cinque giorni di flop tra l’eliminazione dall’Europa League e il ko nel derby. L’avventura di Pioli è finita, neanche un finale impetuoso e la conferma del secondo posto può salvargli la panchina. I tifosi sono già in agitazione ma il web ha scelto: sì a Conte, il preferito su tutti, e soprattutto no a Lopetegui, il meno gradito.

Chi decide sul prossimo tecnico del Milan

L’ultima parola spetta a Gerry Cardinale che però ascolterà il parere del “triumvirato” composto da Ibrahimovic, Moncada e Furlani. A spingere per Lopetegui sono quest’ultimo e lo stesso patron di Redbird, mentre Ibra vorrebbe van Bommel. Il Milan comunque cerca un allenatore internazionale, bravo a lavorare con i giovani, che non imponga il suo punto di vista ma condivida le scelte di mercato. Tra i possibili candidati c’è ovviamente anche Antonio Conte, oltre a Paulo Fonseca, Domenico Tedesco, Mark van Bommel, Christophe Galtier, Thiago Motta e altri.

Lopetegui ha scelto il Milan

Lopetegui intanto ha dato al Milan la sua preferenza rispetto all’offerta – più ricca – del West Ham e conta di allenare presto a Milano. Rispetto a Fonseca, altro candidato forte, e a Van Bommel ha ottenuto più risultati e frequentato più panchine di alto livello. Lopetegui ha vinto l’Europa League 2019-20 – in finale contro l’Inter –, ha guidato la Spagna per quasi due anni senza perdere una partita (2016-2018) ed è stato sulla panchina del Real Madrid, anche se non hanno un bel ricordo di lui le merengues.

I tifosi prendono posizione pro-Conte

Sul web i tifosi rossoneri hanno scelto. Sì a Conte e no a Lopetegui. Fioccano i commenti: “Lopetegui durerà massimo fino a dicembre, salvatevi sto tweet. Mi sa di disastro annunciato”, oppure: “Vogliamo Conte al Milan. Non vi azzardate a presentarvi con EL CAGON perché avreste TUTTA la tifoseria contro. TUTTA!” e anche: “Se venisse questo Lopetegui vorrebbe dire che Ibra non conta niente. Vorrebbe dire che ha prevalso la linea Moncada-Furlani e che continueremo con le scommesse alla Pellegrino-Romero. Potrebbero davvero essere tempi bui”.

Mentre spopola l’hashtag “Nopetegui”, c’è chi scrive: “No no no spero che quello che sto leggendo in giro sia uno scherzo.. in caso fosse vero io mi prendo una bella pausa dal Milan.. c’è un limite a tutto dai su che vergogna, vogliamo Conte e non Lopetegui” e poi: “Il Milan non capisce che lo stadio pieno è stato riportato dall’entusiasmo di un progetto vincente ed è un attimo a riportarlo metà vuoto ogni domenica. Lopetegui non è vincente, Conte è vincente” e infine: “Se Conte va ad allenare il Manchester United con stipendio da 20 milioni e mercato da 300 allora non possiamo parlare di rimpianto per il Milan. Se, invece, va al Napoli (senza Champions e con metà del fatturato del Milan) per 6,5 milioni è meglio che non parlo”.