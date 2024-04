Panatta distrugge Leao: "Da prendere a schiaffi. È come Balotelli. O non è un fuoriclasse o non è intelligente”

L'ex tennista attacca duramente il fantasista del Diavolo per la sua prestazione nel derby di Europa League contro la Roma. Accuse e verdetto pesantissimi

Giornalista pubblicista, redattore, divulgatore. E' una delle anime video del sito: racconta in immagini un evento e lo fa come pochi altri

È un Adriano Panatta che ci va giù “piatto” quello che, intervenuto negli studi RAI, boccia senza possibilità di appello Rafael Leao. Nel mirino dell’ex campione del tennis la prova del portoghese del Milan in Europa League contro la Roma e volano parole pesanti, e spunta anche il paragone con Mario Balotelli.

Adriano Panatta critica Leao

Adriano Panatta boccia pesantemente Rafael Leao e non si trattiene di certo. In particolare, l’ex tennista analizza dagli studi RAI de La Domenica Sportiva il derby europeo, che ha visto la Roma superare il Milan e prendersi per la seconda stagione consecutiva la semifinale di Europa League, dimostrando di non aver proprio gradito le prestazioni del portoghese.

“Leao da prendere a schiaffi”

L’ex tennista non usa mezzi termini per ammonire il 10 rossonero: “Sapete chi mi ricorda Leao? Mi sembra un po’ quello che è stato Balotelli. Grande talento, Grande fisico e, poi, evidentemente qualcosa è mancato… Per il suo atteggiamento nella prima partita contro la Roma, Leao era da prenderlo a schiaffi…“.

L’esperienza di Panatta

L’aspra critica non è di certo finita qui con Panatta che prosegue: “Se non ci metti la testa a questi livello non fai niente. Io ne ho visti tanti di atleti e giocatori, anche di tennis, grandissimi talenti, ma senza la testa non vai da nessuna parte. Sembrava che stesse facendo un favore a noi a giocare a calcio…”.

L’atteggiamento che ha fatto infuriare Panatta

La bordata dell’ex tennista si chiude non certo con un un complimento rivolto al fantasista di Stefano Pioli: “Prendi non so quanti milioni ogni anno è, poi, hai questo atteggiamento? Un fuoriclasse non fa queste cose e, allora, qui le cose sono due: o non è un fuoriclasse, o non è intelligente… e mi spiace dire queste cose”. Leao spera di poter far ricredere Panatta, magari a cominciare proprio dal derby scudetto contro l’Inter.