Milan-Inter: tifosi nerazzurri pronti a invadere anche il Meazza rossonero, la profezia di Berti fa impazzire il web

Molti supporter del Diavolo hanno ceduto il biglietto agli interisti, che appariranno dunque in ogni settore. Intanto il pronostico dell’ex centrocampista diventa virale

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Il Milan giocherà formalmente in casa il derby di stasera che potrebbe assegnare lo scudetto all’Inter, ma il Meazza sarà colorato in prevalenza di nerazzurro: molti tifosi rossoneri hanno ceduto il proprio biglietto agli interisti tramite il cambio nominativo. Intanto l’ex inter Nicola Berti fa discutere sul web per un pronostico “spericolato”.

Milan-Inter, tifosi nerazzurri nei settori dei rossoneri

Nel derby di stasera, che potrebbe laureare l’Inter campione d’Italia, i tifosi nerazzurri appariranno anche nei settori solitamente destinati a quelli del Milan. Lo riferisce la Gazzetta dello Sport, secondo cui il numero dei cambi nominativo sui biglietti della partita di stasera a San Siro è nettamente più alto della media stagionale. Si deduce, dunque, che molti milanisti abbiano ceduto o venduto il proprio tagliando ai tifosi dell’Inter.

Milan-Inter, solo sciarpe per la coreografia nerazzurra

Giocando l’Inter in trasferta, però, i suoi tifosi non hanno potuto organizzare una coreografia pari a quelle che solitamente vengono disegnate per le gare casalinghe: in Curva Nord, infatti, non è utilizzabile il terzo anello verde, dal quale solitamente vengono srotolati gli striscioni. Il Meazza si colorerà comunque di nerazzurro: i gruppi organizzati hanno annunciato che la coreografia sarà composta da circa 7mila sciarpe dell’Inter.

Milan-Inter, il pronostico spericolato di Berti

Intanto tra gli ex Inter c’è chi si sente pronto a festeggiare: Nicola Berti, indimenticata bandiera nerazzurra, s’è lanciato in un pronostico che ha fatto rapidamente il giro del web. “Stasera vinciamo derby, scudetto e doppia stella – ha dichiarato Berti a Libero -. L’ho detto e lo ripeto nel caso non abbiate capito bene: stasera ci cuciamo sulla maglia la seconda stella al fischio finale. Avete qualche dubbio? Finisce 7-0 E io a guidare il pullman della festa!”

Tifosi dell’Inter impazziti per le parole di Berti

Le parole di Berti hanno scatenato gli interisti sul web. “Grande Nicola! Sai che festa con te alla guida del pullman”, commentta Djotoo su X. “Grande Nicolino, mancavi solo tu per la festa di stasera”, aggiunge FioccoNerazzurro. “Io lo amo!”, esagera Markinho. “Si merita di festeggiare con la squadra: ‘meglio perdenti che milanisti’, disse. Ora la storia è diversa…”, ricorda infine Luca.