Roma-Milan, l’intervento (mancato) di Gabbia su Lukaku finisce nel mirino di Ryanair Italia: lo sfottò

La vittoria della Roma nel ritorno dei quarti di finale di Europa League continua ad attirare l’attenzione dei social. Il difensore del Milan, Gabbia, ora finisce nel mirino di Ryanair Italia

Tutti a bordo ma Lukaku dice di no. La serata di Europa League con la qualificazione della Roma alla semifinale contro il Bayer Leverkusen scatena l’entusiasmo dei tifosi giallorossi. Sui social sono tantissimi gli sfottò e alcuni arrivano anche da canali che si può definire “istituzionali” come quello del profilo di RyanAir Italia, che quando si tratta di calcio non si lascia scappare nessuna occasione.

L’intervento di Gabbia su Lukaku

La Roma sblocca subito la partita con il solito Mancini che da arcigno difensore si sta trasformando in un goleador provetto. Il centrale giallorosso indirizza la partita in chiave giallorosso e dopo qualche minuto arriva anche la rete del raddoppio di Paulo Dybala. Ma oltre al sinistro magico del giocatore argentino, in quell’azione c’è un altro momento chiave con Romelu Lukuku che resiste al tentativo di intervento di Matteo Gabbia che prova a usare il fisico contro Big Rom e finisce per rimediare solamente una caduta e una figura non proprio perfetta.

Lo sfottò di Ryanair Italia a Gabbia

L’intervento del giocatore del Milan, Gabbia, è finito nel mirino dei social già nel corso dei 90 minuti dell’Olimpico e stamattina il profilo Twitter di Ryanair Italia non si lascia scappare l’occasione di lanciarsi all’attacco e in risposta a un video di un tifoso con il frame incriminato arriva la risposta della compagnia aerea: “Quando cerchi di salire per primo sull’aereo ma non hai comprato il priority”.

Milan: i tifosi non risparmiano Gabbia

Il video dell’intervento, più che altro mancato, di Matteo Gabbia nei confronti di Big Rom ha scatenato l’ilarità dei social che si sono lanciati in gif di tutti i tipi: c’è chi lo vede come un personaggio dei cartoni, chi come una persona che si scaglia contro il muro. I messaggi dei tifosi, anche di quelli rossoneri, nei confronti del difensore non sono esattamente gentili: “Lo spintone di Gabbia che rimbalza su Lukaku lo avevo visto solo in una puntata di Luke Cage”, scrive un tifoso. E ancora: “Gabbia che cerca di spingere con due mani Lukaku ma cade a terra come un sacco di patate è la cosa più bella che vedrete questa settimana”.

