Il Milan torna al successo, i tifosi incoronano il nuovo idolo

01-12-2021 22:51

Il Milan torna alla vittoria dopo due sconfitte, scavalca nuovamente l’Inter e rosicchia due punti al Napoli, fermato sul pareggio dal Sassuolo. Un successo rotondo e meritato, con il risultato praticamente mai in discussione: prima una gran punizione di Ibrahimovic, poi la doppietta di Messias. Poco da fare per il Genoa di Shevchenko, che soltanto in un’occasione è riuscito ad impensierire il sempre attento Maignan.

La gran paura per Kjaer, poi la gioia per Ibra

Era iniziata nel peggiore dei modi, con l’infortunio di Kjaer dopo appena due minuti: “Possibile che dopo nemmeno un minuto si fa male Kjaer ???”. “Simon ti prego, no. Non mi importa di altro, speriamo che non sia quello che sembra”. Inevitabile il pessimismo sulla diagnosi per il danese: “Crociato, se va bene lo rivediamo la prossima stagione”. (In realtà dovrebbe trattarsi di un trauma contusivo-distorsivo al ginocchio sinistro, domani gli esami). I toni iniziano a cambiare al gol del vantaggio di Ibra. Si va da “Ibracadabra” a “Ormai specialista…”, fino ad un semplice ed esemplificativo “Z. e accapo”. Il Milan domina e sfiora il raddoppio sia con lo stesso Ibra che con Diaz (“Troppi tiri sbagliati”, aggiunge qualcuno), e non mancano i “consigli” a Pioli da parte degli allenatori del web: “Senza Bennacer lo avevo detto che si vince facile! Pioli impara”.

Messias è il nuovo idolo

Poi Messias dopo Madrid colpisce ancora, proprio in occasione della prima da titolare in serie A. E la gioia mista a ironia si scatena. “Il primo ad abbracciarlo deve essere sempre Florenzi per contratto”. “Te se ama Messias”. E c’è anche qualcuno che utilizzando uno dei meme più popolari, non ha paura di preferire Messias a… Messi: “Our Messiah”. E se il Genoa si fa minaccioso, come in avvio di ripresa, ci pensa Maignan a sbarrare la strada ad Hernani: “È andata a prenderla con la scaletta”. E tutto sommato, è andata proprio così. Ma è il terzo gol, ad opera ancora di Messias, a far scatenare definitivamente i tifosi rossoneri, che ricordano anche la bravura della società: “Un altro capolavoro di mercato di Maldini”, ricorda qualcuno. “Ecco che significa avere giocatori offensivi con qualche goal nelle gambe”. L’ultimo brasiliano a fare doppietta con la maglia del Milan? Un certo Ronaldinho nel 2010 contro la Juventus.

Gioia finale e un pensiero a Sheva

Partita in cassaforte sin dal 3-0 di Messias, i tifosi rossoneri tirano un sospiro di sollievo dopo un mese pieno di amarezze. “+10 sulla quinta, avanti così”, giusto per non sbilanciarsi troppo. Ma c’è chi va oltre: “Partita gestita da grande squadra”, e chi fa un’analisi più ampia: “Superata l’imbarcata col Sassuolo. Squadra compatta bella la corsa di Ibra dopo il gol verso Pioli seguito da tutta la squadra. Tonali solita sicurezza, Messias sempre più decisivo. Maignan sontuoso completamente recuperato. Speriamo nulla di grave per Kjaer”. “Il Milan è tornato. Bravi tutti. Messias e Maignan i miei eroi…su Ibra non dico nulla”. E non poteva mancare qualche pensiero per il grandissimo ex, Shevchenko: “Speriamo che faccia bene in modo da vederlo prestissimo sulla panchina del Milan”. “Sorry Sheva, but Milan really need to win today”. Fino al più classico “Sheva uno di noi”

SPORTEVAI