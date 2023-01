Il Monza non chiude per Brekalo, ci prova la Fiorentina

13-01-2023 22:59

Il Monza sta temporeggiando pareggio nel chiudere col Wolfsburg per l’ex attaccante del Torino Josip Brekalo. In questo modo, per il centravanti di nazionalità croata, che ha anche contratto in scadenza, avrebbe intenzione di inserirsi la Fiorentina, trovando un accordo e facendolo arrivare a parametro zero in estate.

Come riporta oggi Sportmediaset, potrebbe anche essere che la compagine toscana tenti l’affondo già nel corso del mercato di gennaio, in modo da anticipare l’eventuale ulteriore concorrenza del Getafe. Nei prossimi giorni sono attesi novità importanti.