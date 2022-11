Il Monza perde Sensi, Palladino: "Ho il cuore spezzato"

06-11-2022 19:35

Il Monza perde Stefano Sensi, uscito in lacrime durante il match contro il Verona: “AC Monza comunica che Stefano Sensi, infortunatosi nella partita di oggi contro l’Hellas Verona, ha riportato una frattura malleolo-peroneale. Da valutare nei prossimi giorni quale sarà il trattamento più idoneo da percorrere. Seguiranno ulteriori accertamenti”, è la nota del club lombardo.

Il tecnico dei brianzoli Raffaele Palladino ha espresso la sua amarezza in conferenza stampa: “Ho il cuore spezzato per Sensi, quell’infortunio non ci voleva. Mi dispiace tantissimo perchè ha fatto una grande partita. Noi l’aspettiamo perchè è un calciatore fondamentale”.

Sulla vittoria con il Verona: “Bravi tutti anche sotto il profilo della personalità. Sono soddisfatto sia dei calciatori che hanno iniziato la partita e chi è subentrato. Questa è la vittoria di tutti, della squadra e dei tifosi e dell’ambiente. La classifica è importante per una neo promossa e dobbiamo goderci questo momento”.