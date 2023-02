Il Psg cade anche in campionato, Donnarumma: "Dobbiamo fare meglio"

I campioni di Francia sono stati sconfitti dal Monaco

11-02-2023 23:55

Ancora una sconfitta per il Psg, che dopo il ko in Coppa di Francia è stato battuto per 3-1 in trasferta dal Monaco, a segno con Golovin e Ben Yedder (doppietta).

I campioni di Francia, privi di pezzi da novanta come Messi, Mbappé e Neymar, resta in ogni caso primo in classifica con 7 punti di margine proprio sul Monaco.

Dopo il match Donnarumma si è scusato con i tifosi a Prime Video: “Non ci sono scuse per questa sconfitta, siamo delusi e dobbiamo scusarci con loro. Volevamo fare meglio, ma dobbiamo pensare positivo: siamo ancora in testa alla classifica. È un momento complicato, ma non dobbiamo perdere l’ottimismo”.