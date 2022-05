Il Real Madrid conquista la quattordicesima Champions League contro il Liverpool

28-05-2022 23:47

Contro il Liverpool, allo Stade De France, il Real Madrid ha vinto la quattordicesima Champions League nella sua storia. Mentre l’allenatore Carlo Ancelotti ha alzato al cielo la coppa per la quarta volta nella sua carriera.

L’uomo del match è senza dubbio il portiere dei blancos Thibaut Courtois, che ha mantenuto la porta inviolata per tutti i 95’ di gioco. L’unica rete della partita, al secondo tempo, è di Vinicius Jr, dopo un gol annullato a fine primo tempo di Benzema.

Il primo tempo tra Liverpool e Real Madrid è iniziato con un ritardo di oltre 30 minuti a causa di ciò che stava accadendo fuori dallo Stade de France.

Molti tifosi del Liverpool, infatti, pur essendo muniti di biglietto non sono riusciti ad entrare poiché tanti altri – senza ticket – hanno scavalcato i cancelli, evitando i controlli. La polizia è intervenuta facendo uso di gas lacrimogeni e urticanti per evitare ulteriori disordini, ma molti sono riusciti a superare i tornanti indisturbati. Le forze dell’ordine impiegate per garantire la sicurezza nella finale, infatti, sono state intorno alle 6.800 unità: mentre i tifosi del Liverpool arrivati a Parigi sono stati stimati tra i 30 e i 40.000.

A sdrammatizzare la situazione, ci ha pensato il campione NBA, LeBron James, che in tweet ha scritto: “Tifosi del Liverpool, non fate iniziare la partita fino a che non atterro!”

Tuttavia, la situazione fuori dallo stadio non ha riscaldato quella sul campo. Dopo un quarto d’ora di gioco, i giocatori di entrambe le squadre non hanno fatto che studiare le mosse altrui, senza nemmeno un tiro in porta. Poi al 16’ e al 21’ il Liverpool ha fatto i primi passi ma l’estremo difensore belga dei blancos, Courtois, ha salvato la porta prima da Salah (un’occasione che si ripete al 34’) e poi deviando sul palo il destro di Mané. Per vedere un’occasione del Real Madrid, bisogna aspettare fino agli ultimi minuti del primo tempo: su una situazione confusa in area avversaria, ha segnato Benzema. Ma l’assistente di Turpin ha segnala subito fuorigioco, confermato poi dal VAR. Nessuna rete prima dell’intervallo dunque, ma tante emozioni.

Nel secondo tempo la formazione di Ancelotti ha cercato subito il riscatto al 59’ con un gol di Vinicius, dopo un cross forte e rasoterra di Valverde. E la reazione dei Reds non si è fatta aspettare molto, con un tiro a giro di sinistro di Salah intercettato però – ancora una volta – senza problemi da Courtois. Da quel momento in poi, sembra una sfida tra il belga, solo, contro i Reds. Ma allo scadere dei 5’ di recupero, il Real Madrid festeggia la quattordicesima Coppa dei Campioni.