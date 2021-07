Il Real Madrid perde Benzema: "E' positivo al Covid-19"

Non arrivano buone notizie in casa Real Madrid, anzi ne arrivano di pessime. Carlo Ancelotti e le “Merengues” dovranno fare infatti a meno di Karim Benzema. Il francese rientrato oggi in Spagna dopo le vacanze post-Euro 2020, è risultato positivo al test del Coronavirus.

A darne l’annuncio è stata la stessa società spagnola con un breve comunicato apparso sul sito ufficiale. “Il Real Madrid comunica che il giocatore Karim Benzema è risultato positivo al test per il COVID-19”.

L’attaccante francese, reduce dalle quattro reti realizzate nella rassegna continentale itinerante, potrà cominciare ad allenarsi con le ‘Merengues’ dopo l’isolamento e, ovviamente, solo in caso di tampone negativo.

Avvio di nuova stagione in salita dunque per Benzema, il quale si appresta a vestire la casacca del Real Madrid per il tredicesimo anno consecutivo.

OMNISPORT | 23-07-2021 11:45