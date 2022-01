Il ritorno in campo di Flachi: "Chi sbaglia deve pagare, mi metto sul mercato"

26-01-2022 10:43

Sono da poco terminati i 12 anni di squalifica e Francesco Flachi ha una voglia matta di ritornare in campo, nonostante i 46 anni e tante, tantissime stagioni trascorse a guardare gli altri fare il suo mestiere: gonfiare la rete.

Lui, che di goal ne ha segnati tanti, sa benissimo cosa voglia dire lottare in area di rigore per liberarsi da una marcatura, ed esultare dopo aver depositato in porta l’ennesimo pallone calciato con forza.

“I 12 anni di squalifica mi hanno fatto bene al corpo e allo spirito. Ho scontato la pena per intero, senza drammi o vittimismi. Tutta colpa mia, ho buttato alle ortiche una bella carriera, ma non ho smesso di combattere”.

Intervenuto ai microfoni del Corriere della Sera, l’ex Sampdoria e Fiorentina si è raccontato dopo la fine della squalifica inflitta dal Tribunale Nazionale Antidoping il 10 giugno 2010.

“Se sono troppi 12 anni di squalifica? Chi sbaglia deve pagare : adesso torno in campo con una voglia immensa di sfondare la rete. Il dolore ti aiuta a cambiare e a crescere: i primi anni di squalifica sono stati tremendi. Qualcuno mi trattava da drogato, ho sbagliato un paio di volte, ma non sono mai stato un tossicodipendente. Mi sono ricostruito, ho scritto un nuovo capitolo della mia vita”.

Flachi non si è mai fermato, anzi: si è dedicato ad altro, intraprendendo la via dell’ imprenditore e aprendo due paninoteche a Firenze.

“Nella vita non avrei mai pensato di fare il paninaro e invece mi sono anche divertito: arrivavano i tifosi, mi sostenevano, mi davano forza. Ho superato momenti bui, quegli anni mi hanno insegnato a non buttarmi via, a risorgere”.

Non ha mai dimenticato il calcio, né ha mai messo da parte la speranza di ritornare in campo: lo farà il prossimo 13 febbraio, come racconta al Corriere della Sera, con la maglia del Sigma in Eccellenza. E’ ancora presto per voltare pagina.

“A giugno inizierò il corso per diventare allenatore , ma mi sento ancora un calciatore e mi metto sul mercato”.

OMNISPORT