Il segreto di Rakitic: “Rinato senza pasta, dolci e birra”

Niente pasta, cioccolato, dolci. Addio birra, alimenti pesanti, pane. Ivan Rakitic svela i dettagli e le nuove abitudini che lo hanno portato a diventare il giocatore della Liga più presente in campo nel 2018 per minuti giocati e per chilometri percorsi. Il perno del centrocampo del Barcellona e della nazionale croata non scende mai sotto i 10mila metri percorsi di media a partita e il segreto, a suo dire, è nella particolare dieta che sta seguendo da quando ha scoperto di essere celiaco.

Quella che, inizialmente, poteva sembrare una cattiva notizia gli ha cambiato la vita. In meglio. I cambiamenti alle abitudini alimentari, cominciati all’inizio della passata stagione, lo hanno rimesso letteralmente a nuovo, affinandolo e facendolo sentire ancora più in forma rispetto a prima. “Il nuovo regime alimentare mi sta aiutando molto”, ha ammesso Rakitic ai microfoni di Marca.

“Lo noto nella fase di recupero dopo ogni incidente, ma anche durante gli allenamenti. Mi sento più leggero, maggiormente in grado di correre e di andare avanti e indietro per il campo”. Il segreto di Rakitic è in un’alimentazione più equilibrata. Non che prima si lasciasse andare a troppi eccessi – da anni è una colonna della sua squadra di club e della sua nazionale, entrambe tra le più forti al mondo – ma da un anno ha limato anche quelle sfumature che facevano la differenza.

“Ho detto addio a pasta, pane, dolci. Niente pasticcini, niente neppure cioccolato. Non bevo neppure più un goccio di birra. Eppure, mi sento rinato. Ho perso un paio di chili, ma adesso mi sento decisamente meglio di prima”.

SPORTEVAI | 07-10-2018 11:40